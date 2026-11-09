معاون استان‌های رسانه ملی در پیامی درگذشت هنرمند متعهد، پیشکسوت و نام‌آشنای عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، زنده‌یاد کوروش زارعی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در پیام علیرضا کیخا معاون استان‌های رسانه ملی آمده است: مرحوم زارعی از چهره‌های اثرگذار هنر‌های نمایشی کشور بود که عمر پربار هنری و فرهنگی خود را در مسیر اعتلای هنر متعهد، دینی و انقلابی و گسترش جریان تئاتر مردمی سپری کرد.

تلاش‌های ارزشمند ایشان و تولید آثار آئینی، مقاومت و تربیت و پرورش نسل‌های جدید هنرمندان، میراثی ماندگار در عرصه فرهنگ و هنر کشور به شمار می‌رود.

تعهد، دغدغه‌مندی و عشق این هنرمند فقید به هنر و روایت ارزش‌های انسانی و انقلابی، چنان بود که حتی در دوران بیماری نیز از همراهی با رسانه ملی و مشارکت در تولید آثار نمایشی باز نماند.

حضور ایشان در پیش تولید دو تله تئاتر با موضوع شهدای میناب در مرکز هرمزگان و حاج رمضان در مرکز قم، جلوه‌ای ارزشمند از روحیه مسئولیت‌پذیری و تعلق خاطر ایشان به هنر و رسانه بود؛ همراهی‌ای که یاد و خاطره آن در مجموعه معاونت استان‌ها ماندگار خواهد ماند.

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در بخش دیگری از این پیام آمده است: اینجانب فقدان این هنرمند گران‌قدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و خانواده بزرگ رسانه ملی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان و دوستداران ایشان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.