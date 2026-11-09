رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی گفت: قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت فعالیت بخش خصوصی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است؛ در حالی که بخش خصوصی توان و ظرفیت لازم برای کمک به رفع ناترازی برق و توسعه صادرات انرژی را دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به ضرورت افزایش درآمد‌های ارزی کشور گفت: از اواخر دهه ۸۰، راهبرد ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات انرژی با هدف افزایش درآمد‌های ارزی در اتاق بازرگانی و فدراسیون صادرات انرژی تصویب شد، اما با وجود برخورداری کشور از منابع غنی انرژی، هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه متناسبی در بازار‌های جهانی گاز و برق داشته باشیم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای دستیابی به درآمد ۱۶۰ میلیارد دلاری و سهم ۴۷ میلیارد دلاری درآمد‌های غیرنفتی افزود: باید بررسی کنیم با اصلاح سیاست‌های حاکم بر حوزه انرژی، چگونه می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش درآمدزایی کشور استفاده کرد.

صالحی با بیان اینکه فدراسیون صادرات انرژی با عضویت ۲۵ تشکل ملی از جمله تشکل‌های صنعت برق، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کند، گفت: هدف ما ایجاد ارتباط مؤثر با دولت، ارائه راهکار و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در تجارت و صادرات انرژی است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر بازار برق اظهار کرد: سیاست‌های فعلی دولت در بازار برق و تضعیف تابلو سبز، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده است؛ در حالی که برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید ظرفیت تولید را از حدود ۶ هزار مگاوات به ۲۰ هزار مگاوات برسانیم.

وی ادامه داد: دولت باید از تصدی‌گری و تجارت مستقیم خارج شود و به جایگاه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازگردد تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی بیان کرد: امروز قدرت اقتصادی در اختیار دولت تنظیم‌گر است و با فراهم شدن فضای سرمایه‌گذاری، امکان رونق کسب‌وکار‌ها و جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌ها فراهم می‌شود.

صالحی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار معاملات برق گفت: صنایع کشور سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کنند؛ این صنایع باید بتوانند به‌طور مستقیم با نیروگاه‌ها قرارداد ببندند و برق مورد نیاز خود را با قیمت توافقی خریداری کنند، نه اینکه همه معاملات از مسیر دولت و با نرخ‌های دستوری انجام شود.

وی افزود: دولت می‌تواند تأمین برق بخش خانگی را برعهده داشته باشد، اما باید اجازه دهد صنایع نیز برق مورد نیاز خود را مستقیماً از نیروگاه‌ها و با سازوکار بازار تأمین کنند.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی آمادگی کمک به رفع ناترازی برق را دارد، گفت: ما راهکار، توان و ظرفیت لازم را برای همکاری با صنایع و توسعه ظرفیت تولید برق داریم؛ اما سیاست‌های دستوری، فضای کسب‌وکار را تضعیف می‌کند.

صالحی با اشاره به تجربه حضور شرکت‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی اظهار کرد: در سال‌های گذشته در کشور‌های مختلف از جمله سریلانکا حضور داشتیم و هزار روستای این کشور را برق‌رسانی کردیم؛ اما امروز به دلیل محدودیت در ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی، حضور شرکت‌های ایرانی در بازار‌های خارجی کاهش یافته است.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی بیان کرد: باید از درآمد‌های صادرات برق برای پشتیبانی از پروژه‌های خارجی و تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در بازار‌های بین‌المللی استفاده شود تا ظرفیت صنعت برق کشور به منبعی برای درآمدزایی ارزی تبدیل شود.