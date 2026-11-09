رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: شب گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۵ محور نهبندان - زاهدان یک نفر مصدوم و یک نفر مصدوم شد.

یک کشته و یک مصدوم بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در محور نهبندان - زاهدان

یک کشته و یک مصدوم بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در محور نهبندان - زاهدان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲۳ و ۴۲ دقیقه شب گذشته با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۵ محور نهبندان - زاهدان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند، یک سواری پژو ۴۰۵ سوخت کش خالی بار که از زاهدان به سمت نهبندان در حال حرکت بوده واژگون شده که بر اثر این سانحه رانندگی، راننده بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده و سرنشین مصدوم که سریعا توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی علت حادثه را توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده سواری پژو اعلام کرد.