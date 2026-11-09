به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی شهرستان فریدونشهر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰ میلیمتر بارش باران و برف پاییزی در این شهرستان به ثبت رسیده است.

حسین خلجی بیشترین میزان بارش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان فریدونشهر را مربوط به روستای دره بادام علیا با بیش از ۲۰ میلیمتر بارش باران عنوان کرد و افزود: وی گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۸۸ میلیمتر بارش‌ها در شهرستان فریدونشهر به ثبت رسیده که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته و همچنین بلندمدت افزایش صددرصدی بارش‌ها را نشان می‌دهد.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فریدونشهر هم گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب باعث وارد آمدن به راه ارتباطی ۴ روستای کاهگان، کاهگانک، وزوه و دورک با مرکز شهر قطع است.

سعید محمدخانی افزود: گروه‌های عملیاتی راهداری با استفاده از ماشین آلات راهداری مشغول تعمیرو بازگشایی مسیر‌ها هستند.

بنابراعلام روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، سردترین ایستگاه استان اسلام آباد موگویی با کمینه دمای ۰.۷ درجه سلسیوس است.

گرم‌ترین ایستگاه هم در شهر بادرود با بیشینه دمای ۲۴.۹ درجه سلسیوس و بیشینه سرعت باد در ایستگاه‌های اردستان، نایین و نطنز با ۲۲ متربرثانیه ثبت شده است.

همچنین اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده از امشب کاهش دما محسوس وماندگار است که در مناطق سردسیر منجر به یخبندان خواهد شد.