محسن رئیسی مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس، درگذشت کوروش زارعی هنرمند برجسته و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، فرزند برومند هرمزگان و خطه هنرپرور میناب را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در متن این پیام آمده است: زنده‌یاد زارعی از چهره‌های اثرگذار تئاتر ایران بود که با سال‌ها فعالیت هنری، نقشی مهم در گسترش تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد.

حمایت از جریان «تئاتر بچه‌های مسجد»، برگزاری رویداد‌های نمایشی و تولید آثار متعدد در حوزه تئاتر آیینی و مقاومت، و تلاش ارزشمند ایشان در جریان تولید تله تئاتری با موضوع شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه میناب» اثری که یاد و نام آن شهدای والامقام را گرامی می‌داشت بخشی از خدمات ماندگار اوست.

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اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم زنده‌یاد زارعی، جامعه هنری و دوستداران فرهنگ و هنر تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند فقید، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.