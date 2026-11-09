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کلاس آموزشی آشنایی با کشت گلخانهای ویژه دانشآموزان در شهرستان مهریز با هدف ترویج فرهنگ تولید و آشنایی نسل آینده با ظرفیتهای کشاورزی نوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این برنامه آموزشی، دانشآموزان با تدریس خانم محمدی با اصول اولیه کشت گلخانهای، مزایای تولید در محیطهای کنترلشده، مدیریت مصرف آب، افزایش بهرهوری و نقش فناوری در توسعه کشاورزی نوین آشنا شدند.
آشنایی دانشآموزان با روشهای نوین کشاورزی و اهمیت مدیریت منابع آب، علاوه بر تقویت فرهنگ تولید و خودکفایی، میتواند زمینهساز پرورش نسل آگاه و توانمند در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی باشد.