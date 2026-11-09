به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره مشاوره و امور تربیتی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از اجرای برنامه‌های آموزشی، تربیتی و پیشگیری از اعتیاد در قالب دو طرح تکاد و کانون‌های یاریگران زندگی خبر داد و گفت: کانون‌های یاریگران زندگی در ۲۱۰۰ مدرسه و طرح تکاد در ۳۰۰ مدرسه استان اجرا می‌شود.

لیلا بابایی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت آموزش‌وپرورش افزود: گسترش برنامه‌های توانمندسازی و آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد و شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب در قالب این دو طرح، در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد:توسعه خانه‌های یاریگران زندگی دانش‌آموزی، توانمندسازی مشاوران و مربیان مدارس، غربالگری همراه با استعدادیابی و برگزاری جشنواره‌های رسانه‌ای دانش‌آموزی از محور‌های این تفاهم‌نامه است که با تمرکز بر مناطق پرخطر اجرا می‌شود.

بابایی گفت:طرح توانمندسازی کارکنان، اولیا و دانش‌آموزان (تکاد) ۲۸ هزار نفر از دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس و کانون‌های یاریگران زندگی ۹۷ هزار دانش‌آموز را پوشش می‌دهند.

رئیس اداره مشاوره و امور تربیتی اداره کل آموزش‌وپرورش استان افزود: برای محافظت از نوجوانان و جوانان در برابر آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد، آغاز آموزش‌های پیشگیرانه پیش از دبستان و ادامه آن در مدارس، اهمیت ویژه‌ای دارد.