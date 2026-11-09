در پی بارش‌های چند روز گذشته در استان و فعالیت سامانه‌های جوی، حجم ذخیره سد زاینده‌رود به ۱۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تأثیر بارش‌های اخیر در استان و مناطق بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود گفت: فعالیت این سامانه در روز‌های گذشته، بارش‌های مؤثری را به ویژه درمناطق غربی استان و سرچشمه‌های زاینده‌رود به همراه داشته بطوریکه میزان ورودی آب به سد زاینده‌رود به ۱۳۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافته است.

منصور شیشه‌فروش با بیان اینکه بارش‌های اخیر در تقویت ذخایر آبی مؤثر بوده، افزود: بر اساس آخرین پایش‌ها، حجم ذخیره سد زاینده رود به ۱۸۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بارش‌های اخیر درشرایط تداوم کم‌آبی و خشکسالی استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ادامه داد: افزایش حجم ذخایر سد و ورودی آب، می‌تواند در بهبود شرایط منابع آبی حوضه زاینده‌رود مؤثر باشد، اما مدیریت مصرف و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود همچنان یک ضرورت جدی است.

شیشه فروش افزود: فعالیت سامانه‌های بارشی اخیر و تغییرات الگو‌های جوی از جمله شرایط مربوط به پدیده‌هایی از جمله ال‌نینو، می‌تواند زمینه افزایش و تقویت بارش‌ها را در برخی مقاطع فراهم کند و دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران استان نیز با توجه به احتمال تداوم فعالیت سامانه‌های جوی، وضعیت بارش‌ها، روان‌آب‌ها و رودخانه‌های فصلی را به‌صورت مستمر پایش می‌کنند، تا علاوه بر استفاده از ظرفیت بارندگی‌ها برای تقویت منابع آبی، از بروز خسارات ناشی از سیلاب و آب‌گرفتگی نیز پیشگیری شود.

وی گفت: پیش از فعالیت سامانه اخیر، حجم سد ۱۶۳ میلیون مترمکعب و ورودی آن ۱۱ مترمکعب بر ثانیه اعلام شده بود و سپس گزارش‌هایی از افزایش ذخیره به ۱۸۰ میلیون مترمکعب منتشر شد.