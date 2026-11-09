به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل از دیشب در مناطقی ازاستان ازجمله مشگین شهر، گرمی، انگوت، سرعین، اردبیل و نمین برف شروع به باریدن کرده است.

ارتفاع برف در مشگین شهر و لاهرود ورضی بیش از 10 سانتی متر شده و ارتفاعات مشگین شهر و سرعین (دامنه های سبلان)به بیش از 30 سانتی متر رسیده است.

شهرهای گرمی و انگوت علاوه بر بارش برف دیشب بارانی نیز بود بطوری که در گرمی بیش از 23 میلیمتر و در موران 32 میلیمتر باران باریده است.

در بیله سوار هم حدود 25 سامنتی متر باران آمده است.

روابط عمومی آموزش و پرورش استان در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس در روز دوشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ (نوبت بعد از ظهر) اعلام کرد:

به دلیل بارش برف و برودت هوا در گرمی و مشگین شهر کلیه دوره‌های تحصیلی و در نمین دوره‌های پیش دبستانی و اول متوسطه در «نوبت بعد از ظهر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

در انگوت ،لاهرود،ارشق و گرمی کلیه دوره های تحصیلی در «نوبت صبح» و در مشگین شهر دوره ابتدایی "نوبت صبح" نیز بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام شد.

مهدی زندیان معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل نیز گفت: با وجود بارش برف و باران در بخش‌هایی از استان، تمام محورهای مواصلاتی باز و تردد در آنها در جریان است و رانندگان باید با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها، با احتیاط بیشتر رانندگی کنند.

وی اظهار کرد: هم‌ اکنون بارش برف در محورهای رضی ـ گرمی، اردبیل ـ مشگین‌شهر، اردبیل ـ آستارا، مشگین‌شهر ـ اهر، نیر ـ سراب و قره‌آغاج ـ پارس‌آباد ادامه دارد و محورهای شمالی استان نیز شاهد بارش باران است.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل نیروهای راهداری در سطح استان افزود: ۴۰ تیم راهداری در قالب ۴۰۰ نیروی انسانی با ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی در حال ارائه خدمات به مردم و کاربران جاده ها هستند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل با بیان اینکه عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محورهای برف‌گیر انجام شده است، ادامه داد: شرایط جوی حاکم بر منطقه موجب خیس و لغزنده شدن سطح جاده‌ها شده است.

زندیان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: با توجه به تداوم بارش برف و باران و احتمال کاهش دید افقی در برخی محورهای مواصلاتی، رانندگان باید از سرعت غیرمجاز پرهیز، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت و از حرکات ناگهانی و سبقت‌های غیرضروری خودداری کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست پیش از سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و در محورهای برف‌گیر و کوهستانی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.