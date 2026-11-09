به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بویین میاندشت با اشاره به اینکه کشت زعفران برای تغییر وتنوع الگویی کشت وارد چرخه کشاورزی این شهرستان شده است، گفت: وسعت زیر کشت زعفران در شهرستان ۴ هکتار با عملکرد ۴ تن در هرهکتار است.

افسانه خلیلی افزود: اگر کشاورزان اصول کشت ازجمله تراکم کاشت که حدود ۸ تا ۱۲ تن پیاز در هر هکتار است و همچنین عمق کاشت، زمان کاشت، زمان اولین آبیاری در پاییز، تغذیه کافی ومناسب و انتخاب پیاز سالم را رعایت کنند، می‌توانند عملکرد را تا سقف ۱۰ کیلوگرم در هرهکتار افزایش دهند.