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با پایان برداشت زعفران از ۴ هکتار مزرعه در شهرستان بویین میاندشت بیش از ۱۶ کیلوگرم محصول برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بویین میاندشت با اشاره به اینکه کشت زعفران برای تغییر وتنوع الگویی کشت وارد چرخه کشاورزی این شهرستان شده است، گفت: وسعت زیر کشت زعفران در شهرستان ۴ هکتار با عملکرد ۴ تن در هرهکتار است.
افسانه خلیلی افزود: اگر کشاورزان اصول کشت ازجمله تراکم کاشت که حدود ۸ تا ۱۲ تن پیاز در هر هکتار است و همچنین عمق کاشت، زمان کاشت، زمان اولین آبیاری در پاییز، تغذیه کافی ومناسب و انتخاب پیاز سالم را رعایت کنند، میتوانند عملکرد را تا سقف ۱۰ کیلوگرم در هرهکتار افزایش دهند.