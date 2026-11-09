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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از شناسایی ۱۰ مورد ساختوساز غیرمجاز از جمله مهار تخلف یک هکتاری دلال مجازی زمین در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از پایش میدانی بخش مرکزی و شناسایی ۱۰ مورد ساختوساز غیرمجاز از جمله مهار تخلف یک هکتاری دلال مجازی زمین خبر داد.
بهرام لطف اله نیا اظهار کرد: در جریان گشت مشترک نظارتی، مسئول حراست و رئیس اداره امور اراضی به همراه عوامل یگان حفاظت، پایش میدانی از ساخت و سازهای غیرمجاز در سه روستای بخش مرکزی را به انجام رساندند و روند ساخت و سازهای غیرقانونی را از نزدیک شناسایی و بررسی کردند.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با تاکید بر هوشیاری دستگاههای نظارتی تصریح کرد: در این عملیات میدانی ضمن شناسایی ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز، یک هکتار از اراضی زراعی در دو منطقه شناسایی شد که فرد متخلف با سوءاستفاده از بستر فضای مجازی و تبلیغات گسترده، خارج از بافت مجاز اقدام به قطعهبندی، ساخت و ساز و خرید و فروش اراضی کشاورزی میکرد.
لطف اله نیا خاطر نشان کرد: با رصد و پایش مستمر حراست و کارشناسان امور اراضی، مسیر سودجویی در اراضی کشاورزی محمودآباد مسدود و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی و صدور اخطار به مراجع قضایی معرفی میشود تا امنیت تولید غذا و حقوق کشاورزان منطقه حفظ شود.