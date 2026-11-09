مدیر آموزش‌وپرورش دماوند خبر تعطیلی برخی مدارس این شهرستان در روز‌های گذشته به دلیل کمبود یا نبود امکانات گرمایشی را تکذیب کرد و گفت: تمامی مدارس شهرستان فعال هستند و سیستم‌های گرمایشی آنها روشن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا ابراهیم‌زاده گفت: مدارس دماوند به دلیل مشکلات مربوط به سیستم‌های گرمایشی تعطیل نشده‌اند و فعالیت آموزشی در واحد‌های آموزشی شهرستان ادامه دارد.

وی با اشاره به بازدید انجام‌شده از یکی از مدارس شهرستان افزود: در جریان این بازدید، سیستم گرمایشی مدرسه روشن بود و شوفاژ‌ها به‌درستی کار می‌کردند.

مدیر آموزش‌وپرورش دماوند در عین حال به وجود برخی مشکلات فنی در تجهیزات گرمایشی تعدادی از مدارس اشاره کرد و گفت: برخی رادیاتور‌ها نیازمند تعمیر هستند و برای رفع این موارد با مدیرکل نوسازی استان تهران، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت‌و‌گو شده و پیگیری‌های لازم برای تعیین پیمانکار و انجام تعمیرات در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه قبل از فصل سرما سیستم گرمایشی و برقرسانی تمام مدارس چک شده است تاکید کرد: هیچ مدرسه‌ای به دلیل خاموش بودن سیستم گرمایشی تعطیل نشده و پیگیری برای رفع مشکلات فنی تجهیزات برخی واحد‌های آموزشی ادامه دارد.

با ورود سامانه جوی به آسمان شرق استان تهران از پنجشنبه هفته گذشته دماوند شاهد ۷۶ میلی‌متر بارندگی بود.

هم اکنون حدود ۱۹ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز در مدارس ۱۳۶ مدرسه شهرستان دماوند تحصیل می‌کنند.