فرمانده سپاه محمد رسول الله استان تهران گفت: مراسم وداع با پیکر ۳۵۰ شهید گمنام دفاع مقدس، پنجشنبه، ۲۱ آبان در تجمعات میادین اصلی سراسر کشور برگزار می‌شود و همچنین مراسم تشییع ۱۱۰ شهید گمنام، روز جمعه، ۲۲ آبان از ساعت ۸ صبح از مقابل ورودی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله استان تهران در نشست خبری، با اشاره به تقارن سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) با مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام، اظهار کرد: چند سالی است که سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان روز شهید گمنام نام‌گذاری شده و همه‌ساله در این ایام، شاهد استقبال باشکوه مردم از پیکر‌های مطهر این شهدا هستیم.

وی افزود: امسال در حالی به استقبال لاله‌های سرخ و گلگون‌کفن می‌رویم که ملت ایران دو دفاع مقدس دیگر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و هرمز را پشت سر گذاشته‌اند و به فضل الهی پیروزی‌های بزرگی برای اسلام، جبهه مقاومت و ایران اسلامی رقم زده‌اند.

سردار حسن‌زاده با تأکید بر اینکه ملت ایران ارادت، ایستادگی و پایداری خود را در برابر جبهه استکبار به اثبات رسانده‌اند، تصریح کرد: استقبال از پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور، جلوه‌ای از فرهنگ دفاع مقدس هشت‌ساله، مکتب حضرت سیدالشهدا (ع) و مکتب امام شهید است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) استان تهران خاطرنشان کرد: ملت ایران به جهانیان ثابت کرده‌اند که تنها راه پیروزی و موفقیت در برابر جبهه کفر و استکبار و زیاده‌خواهی‌های آن، ایستادگی، پایداری، مقاومت و ترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به فضای معنوی ایام فاطمیه، گفت: همه‌ساله در این ایام که عطر فاطمی در جامعه می‌پیچد، عطر حضور شهدای گمنام نیز در سراسر کشور به مشام می‌رسد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام، اظهار کرد: حضور باشکوه مردم در مراسم امسال، علاوه بر تأکید بر فرهنگ شهادت، ایثار و جهاد، بیانگر تأکید بر ادامه راه و مکتب امام شهید و همه شهدای عزیز است.

وی افزود: این مکتب به‌صورت عملی نشان داد که چگونه باید در برابر دشمنان اسلام و استکبار جهانی ایستادگی کرد، ثابت‌قدم ماند، مقاومت کرد و از نصرت الهی بهره‌مند شد.

سردار حسن‌زاده با قدردانی از نصرت الهی و توفیق خدمت به خانواده شهدا و زائران شهدای گمنام، گفت: خداوند متعال را بابت همه نصرت‌هایی که به ملت ایران عنایت کرده شاکریم و از اینکه امسال نیز به‌عنوان خادمان شهدا و زائران شهدای گمنام فرصت خدمت به مردم عزیز کشورمان را داریم، سپاسگزاریم.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) استان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی برای تشییع و تدفین پیکر‌های مطهر شهدا، تصریح کرد: امسال به فضل الهی ۳۵۰ پیکر پاک و مطهر شهید گمنام برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین در نظر گرفته شده است که از این تعداد، ۲۴۰ شهید به سایر استان‌ها اختصاص دارند و ۱۱۰ شهید نیز در تهران تشییع خواهند شد.

وی ادامه داد: انتقال پیکر‌های ۲۴۰ شهید گمنام به استان‌های مختلف از دوازدهم آبان‌ماه آغاز شده و این شهدا به‌تدریج به استان‌ها منتقل شده‌اند. مردم در سراسر کشور نیز با شکوه و عظمت از پیکر‌های مطهر این شهدا استقبال می‌کنند و در همین ایام مراسم تشییع آنها در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف در حال برگزاری است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مراسم وداع با شهدا، گفت: نخستین برنامه امسال با همکاری مجموعه ستاد کل نیرو‌های مسلح، مراسم وداع با پیکر‌های مطهر شهداست. این مراسم در سال‌های گذشته در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شد، اما امسال با توجه به حضور گسترده و اجتماعات مردمی در میدان‌های شهر، برنامه‌ریزی متفاوتی برای برگزاری مراسم انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور مردم در بیش از ۲۵۰ شب در میدان‌ها و اجتماعات مردمی، امسال در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در سراسر کشور به میدان‌ها و محل اجتماعات مردمی منتقل می‌شوند و در تهران نیز این مراسم در ۱۱۰ میدان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات برنامه‌های وداع و تشییع شهدا، اظهار کرد: امسال همزمان با اجتماعات مردمی در میدان‌های سراسر کشور، مراسم وداع با پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در مراکز استان‌ها و تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، طبق روال سال‌های گذشته، از ساعت ۸ صبح در مراکز استان‌ها و تهران آغاز خواهد شد.

سردارحسن‌زاده با تشریح برنامه تشییع در تهران گفت: مراسم رسمی از ساعت ۸ صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران با قرائت قرآن و اجرای برنامه‌ای کوتاه آغاز می‌شود و پس از آن کاروان شهدای گمنام با بدرقه مردم به سمت معراج شهدا حرکت خواهد کرد.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) با اشاره به تقارن مراسم تشییع با نماز جمعه، خاطرنشان کرد: امسال تلاش شده است مراسم تشییع پیکر‌های مطهر شهدا تا پیش از اذان ظهر به پایان برسد و برنامه‌ریزی ما این است که حداکثر تا ساعت ۱۱:۳۰ کاروان شهدا به مقصد برسد تا مردم بتوانند در نماز جمعه‌ای که به یاد شهدای گمنام و حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود، شرکت کنند.

وی از مردم خواست با توجه به برنامه زمانی مراسم، از ساعت‌ها قبل برای حضور در این آیین برنامه‌ریزی کنند تا کاروان شهدا بتواند طبق زمان‌بندی تعیین‌شده حرکت کند.

سردار حسن‌زاده در ادامه از همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری مراسم تشییع قدردانی کرد و گفت: از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ستاد کل نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، مدیریت شهری و مجموعه‌هایی که در فراهم کردن مقدمات این مراسم مشارکت دارند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: مجموعه‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله مترو و اتوبوسرانی، بخش‌های درمانی و خدمات رفاهی، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، نیروی انتظامی، نیرو‌های امدادی و نهاد‌های دولتی و مدیریت شهری در برگزاری باشکوه این مراسم همکاری دارند و امیدواریم با همراهی همه این مجموعه‌ها، زمینه حضور گسترده و آسان مردم فراهم شود.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) همچنین درباره زمان تدفین پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، اظهار کرد: بخشی از پیکر‌های شهدا در استان‌های مختلف، در فاصله زمانی سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تا سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، در مکان‌هایی که از قبل آماده‌سازی شده‌اند، به خاک سپرده خواهند شد.

وی ادامه داد: پس از مراسم سراسری تشییع در روز جمعه، مراسم‌های تشییع محلی در تهران، مناطق مختلف، شهرستان‌ها، شهر‌ها و حتی برخی روستا‌های کشور برگزار می‌شود.

سردار حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان ایران و جبهه مقاومت تصریح کرد: ملت ایران ملتی آزموده‌شده است که در صحنه‌های سخت، با تکیه بر فرهنگ شهدا و مکتب سیدالشهدا (ع)، تصمیم‌های خود را به‌درستی اتخاذ کرده و به‌موقع به اجرا می‌گذارد و دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام می‌گذارد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و نبرد هرمز، گفت: اراده ملت ایران در این عرصه‌ها بر دشمنان تحمیل شد و امروز ابتکار عمل در دست ملت ایران و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) همچنین گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارند و با توجه به نوآوری‌های به‌دست‌آمده در عرصه‌های دفاعی و هجومی، از آمادگی بیشتری برخوردار شده‌اند.

وی در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تأکید کرد: ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، با تاب‌آوری خود همچنان بر آرمان‌ها و مبانی اساسی انقلاب پایبند است.