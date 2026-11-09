به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به افزایش بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: در همین مقطع از سال گذشته هیچ بارندگی در تهران ثبت نشده بود، اما امسال تاکنون ۵۶.۵ میلی‌متر بارش دریافت شده است.

وی افزود: با توجه به ۶ سال خشکسالی متوالی و تأثیر آن بر منابع آبی پایتخت، شرایط همچنان شکننده است و نباید با اتکا به بارش‌های اخیر، پایان خشکسالی را قطعی دانست.

بخشی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف آب و عبور از تابستان خشک امسال، بر ضرورت تداوم صرفه‌جویی و مدیریت هوشمندانه مصرف تأکید کرد و گفت: تداوم بارندگی‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آبی کمک کند، اما با یک بارندگی نمی‌توان از عبور کامل از شرایط خشکسالی سخن گفت.

ذخایر سد‌های تهران کمتر از ۲۰ درصد است/ صرفه‌جویی ۲۱۹ میلیون مترمکعبی در مصرف آب

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به وضعیت ذخایر سد‌های تهران گفت: اگرچه بارش‌های اخیر در ارتفاعات به شکل برف بوده و هنوز ذوب نشده است، اما مجموع ذخایر آبی سد‌های تهران همچنان حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب است.

وی افزود: تداوم بارش‌ها در حوزه‌های آبریز می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آبی پایتخت کمک کند. همچنین همراهی مردم در مدیریت مصرف آب قابل توجه بوده است؛ به‌طوری‌که در ۷ ماه و ۱۵ روز امسال، حدود ۸۵ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شده است. این میزان در کنار صرفه‌جویی ۱۳۴ میلیون مترمکعبی سال گذشته، مجموع صرفه‌جویی دو سال را به حدود ۲۱۹ تا ۲۲۰ میلیون مترمکعب رسانده است؛ رقمی معادل ظرفیت سه سد لتیان.