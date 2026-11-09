به منظور ارائه نانی با کیفیت و مرغوب، گشت نظارت و بازرسی از واحد‌های نانوایی شهرستان نهاوند بصورت هفتگی و مداوم انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرماندار نهاوند گفت: در این شهرستان بیش از ۲۰۰ واحد نانوایی فعالیت می‌کنند و ماهانه بیش از ۳۵ هزار کیسه آرد پخت و تحویل شهروندان می‌شود.

بیرانوند افزود: گشت نظارت و بازرسی با هدف نظارت بر فعالیت مناسب نانوایی‌ها در حال انجام است.

او تاکیید کرد: از ابتدای امسال تا کنون، بیش از ۶۳۲ مورد بازرسی از نانوایی‌های شهرستان نهاوند انجام و منجر به تشکیل ۱۰۴ پرونده تخلف شده است.

فرماندار نهاوند گفت: در این بازرسی ۲ واحد نانوایی تذکر کتبی دریافت کردند که منجر به کسر سهمیه شد و ۳ واحد دیگر نیز تشویق شدند.