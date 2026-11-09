روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد در اردبیل کودکستان، خلخال کودکستان و ابتدایی، گرمی و مشگین شهر کلیه دوره‌های تحصیلی و در نمین دوره‌های پیش دبستانی و اول متوسطه در «نوبت بعد از ظهر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل روابط عمومی آموزش و پرورش استان در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی مدارس در روز دوشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ (نوبت بعد از ظهر) اعلام کرد:

به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل کودکستان، خلخال کودکستان و ابتدایی، گرمی و مشگین شهر کلیه دوره‌های تحصیلی و در نمین دوره‌های پیش دبستانی و اول متوسطه در «نوبت بعد از ظهر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

در انگوت ،لاهرود،ارشق و گرمی کلیه دوره های تحصیلی و در مشگین شهر دوره ابتدایی "نوبت صبح" نیز بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام شد.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.