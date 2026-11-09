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روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد در اردبیل کودکستان، خلخال کودکستان و ابتدایی، گرمی و مشگین شهر کلیه دورههای تحصیلی و در نمین دورههای پیش دبستانی و اول متوسطه در «نوبت بعد از ظهر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل روابط عمومی آموزش و پرورش استان در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی مدارس در روز دوشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۵ (نوبت بعد از ظهر) اعلام کرد:
به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل کودکستان، خلخال کودکستان و ابتدایی، گرمی و مشگین شهر کلیه دورههای تحصیلی و در نمین دورههای پیش دبستانی و اول متوسطه در «نوبت بعد از ظهر» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.