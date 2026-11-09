۱۷ نفر از کارکنان و خانواده شرکت پالایش نفت آبادان در مرحله نیمه‌نهایی بیست‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت‌های پالایشی کشور موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مرحله نیمه‌نهایی بیست‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت‌های پالایشی کشور با حضور ۳۰۵ شرکت‌کننده در مشهد مقدس برگزار شد که طی آن، ۱۰ نفر از برادران و ۷ نفر از خواهران از تیم قرآنی پالایشگاه آبادان در رشته‌های مختلف قرآن، نهج‌البلاغه و اذان عناوین برتر را از آن خود کردند.

کسب ۶ مقام نخست، ۷ مقام دوم و ۴ مقام سوم از افتخارات چشمگیر تیم قرآنی پالایشگاه آبادان در این دوره از مسابقات بود. بر اساس نتایج اعلام‌شده، در رشته قرائت تحقیق، محمد حسین نسیمیان و سیده محدثه طهری مقام نخست و سجاد منصوریان و زینب حلفی‌زاده فلاحی مقام دوم را کسب کردند. در رشته قرائت ترتیل، حسین تیرانداز به مقام نخست، علی دریس به مقام دوم و سیدمحمدمهدی طهری و شهاب بچاری به مقام سوم دست یافتند. در رشته قرائت تقلیدی، علی جنامی و سیده رقیه طهری مقام نخست، عسل بن‌رشید مقام دوم را کسب کردند.

همچنین در رشته اذان مهدی مقدم مقام سوم، مفاهیم قرآن کریم، عباس ربیحاوی مقام سوم و در رشته مفاهیم نهج‌البلاغه، مجید راه‌نورد مقام دوم را به دست آوردند. در بخش حفظ نیز فاطمه تیرانداز مقام نخست و کاظم بچاری مقام دوم را در رشته حفظ پنج جزء کسب کردند و عاطفه کوتی در رشته حفظ سه جزء به مقام دوم دست یافت.