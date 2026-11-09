برنامه‌های «دنگ و فنگ» با نگاهی طنزآمیز به ضرورت هوشمندسازی فرایند‌های تولید، «بیمارستان صبا» با موضوع کمردرد و راهکار‌های مراقبت از ستون فقرات و «نشان افتخار» با روایت زندگی و مجاهدت‌های شهید حسن تهرانی‌مقدم، از پیشگامان شکل‌گیری و توسعه توان موشکی ایران، امروز از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه طنز «دنگ و فنگ» در قسمت جدید خود، با نگاهی طنزآمیز به ضرورت هوشمندسازی فرایند‌های تولید می‌پردازد و نقش فناوری‌های نوین را در کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری واحد‌های تولیدی بررسی می‌کند.

هوشمندسازی فرایند‌های تولید، یکی از راهکار‌های مهم برای بهبود عملکرد واحد‌های صنعتی و اقتصادی است، رویکردی که با استفاده از فناوری‌های نوین، اتوماسیون و مدیریت هوشمند منابع، می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش سرعت تولید، کاهش خطا‌های انسانی و ارتقای کیفیت محصولات کمک کند.

«دنگ و فنگ» در این قسمت، با زبان طنز سراغ چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی در محیط‌های تولیدی می‌رود و موضوعاتی همچون مقاومت در برابر تغییر، استفاده از فناوری‌های جدید، نقش نیروی انسانی در کنار ماشین‌آلات هوشمند و ضرورت به‌روزرسانی روش‌های سنتی تولید را دستمایه خلق موقعیت‌های طنز قرار می‌دهد.

این برنامه با نگاهی متفاوت و در قالب شوخی‌های اجتماعی، اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در صنعت را یادآوری می‌کند و به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان با مدیریت بهتر منابع، استفاده از تجهیزات هوشمند و اصلاح فرایند‌های تولید، ضمن کاهش هزینه‌ها، مسیر افزایش کیفیت و بهره‌وری را هموار کرد.

برنامه طنز «دنگ و فنگ» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی، اجرای آرمان غفاریان و هنرنمایی مونا قناد‌ها و مهدی مجنونی پخش می‌شود.

برنامه طنز و آموزشی «بیمارستان صبا» با نگاهی طنزآمیز به موضوع کمردرد و راهکار‌های مراقبت از ستون فقرات می‌پردازد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان با اصلاح عادت‌های روزمره، کمری سالم‌تر داشت.

کمردرد یکی از مشکلات شایع زندگی امروزی است که عواملی مانند کم‌تحرکی، نشستن‌های طولانی‌مدت، وضعیت نامناسب بدن هنگام نشستن و ایستادن و بلند کردن نادرست اجسام می‌توانند در بروز آن نقش داشته باشند. توجه به وضعیت صحیح بدن و اصلاح عادت‌های روزمره، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به حفظ سلامت ستون فقرات کمک کند.

در این قسمت از «بیمارستان صبا»، پزشکان و بیماران خیالی بیمارستان در موقعیت‌هایی طنزآمیز و آشنا، درباره دلایل بروز کمردرد، عادت‌های آسیب‌زا و شیوه‌های مراقبت از کمر گفت‌و‌گو می‌کنند و با زبانی ساده به اهمیت تحرک، ورزش مناسب، رعایت اصول صحیح نشستن و بلند کردن اجسام می‌پردازند.

این برنامه همچنین با طرح پرسش‌هایی درباره سبک زندگی و عادت‌های روزانه، مخاطبان را به این موضوع توجه می‌دهد که برای داشتن کمری سالم، چه تغییراتی را باید در زندگی روزمره خود ایجاد کنیم و چگونه می‌توان با مراقبت‌های ساده، از فشار و آسیب به ستون فقرات پیشگیری کرد.

«بیمارستان صبا» برنامه‌ای طنز و آموزشی است که با استفاده از شخصیت‌ها و موقعیت‌های نمایشی، موضوعات مرتبط با سلامت و زندگی روزمره را با زبانی ساده، سرگرم‌کننده و قابل فهم برای مخاطبان روایت می‌کند.

«بیمارستان صبا» ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی وحید کمالی‌زاده پخش می‌شود.

همزمان با هفته هوافضا، برنامه «نشان افتخار»، با روایت زندگی و مجاهدت‌های شهید حسن تهرانی‌مقدم، از پیشگامان شکل‌گیری و توسعه توان موشکی ایران، به بازخوانی نقش دانش، خودباوری و تلاش این فرمانده شهید در عرصه دفاعی کشور می‌پردازد.

این برنامه همزمان با هفته هوافضا، به معرفی زندگی، فعالیت‌ها و دستاورد‌های شهید حسن تهرانی‌مقدم، از چهره‌های اثرگذار در شکل‌گیری و توسعه صنعت موشکی ایران می‌پردازد.

برنامه «نشان افتخار» در هر قسمت با مرور زندگی و خدمات چهره‌های برجسته تاریخ ایران، تلاش می‌کند مخاطبان را با شخصیت‌هایی آشنا کند که با دانش، تخصص، تلاش و مسئولیت‌پذیری خود در عرصه‌های مختلف کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در این قسمت، زندگی و مجاهدت‌های شهید حسن تهرانی‌مقدم روایت می‌شود، فرمانده‌ای که با تکیه بر دانش فنی، پشتکار و نگاه آینده‌نگر خود، نقش مهمی در پایه‌گذاری و توسعه توان موشکی کشور ایفا کرد و به‌عنوان یکی از پیشگامان این عرصه شناخته می‌شود.

«نشان افتخار»، ساعت ۱۲:۱۵ پخش می‌شود.