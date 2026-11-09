به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار علی ندرخانی گفت: در عملیات نخست، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ۳ کیلوگرم شیشه کشف، یک متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو را توقیف شد.

وی افزود: در عملیاتی دیگر و در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی، مأموران موفق شدند از یک منزل، ۱۳کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی کشف کنند که این محموله از یکی از استان‌های مجاور و با هدف توزیع در خراسان‌شمالی منتقل شده بود.