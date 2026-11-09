

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده ناحیه سپاه گیلانغرب نیز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری باشکوه این مراسم اظهار کرد: پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، روز ۲۰ آبان‌ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح، از محل یادمان شهدای گمنام به سمت مسجد جامع شهرستان تشییع می‌شود.

سرهنگ پاسدار محمد شریفی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این آیین معنوی گفت: از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جوانان، بسیجیان و آحاد مردم شهیدپرور شهرستان دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری و ارادتشان را به آرمان‌های والای شهدا به نمایش بگذارند.

وی افزود: این مراسم با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور شهرستان برگزار خواهد شد.