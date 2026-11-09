دبیر علمی و اجرایی سمپوزیوم گردشگری کیش از برگزاری ۲۴ کارگاه و نشست تخصصی با محوریت گردشگری پایدار، هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و گردشگری سلامت در روز‌های ۱۹ و ۲۰ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زینب بحرینی در نشست خبری این رویداد با تشریح برنامه‌های علمی سمپوزیوم، افزود: ۲۴ کارگاه و نشست آموزشی در دو نوبت صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۱۹، به‌صورت هم‌زمان در سه سالن مرکز همایش‌های کیش برگزار می‌شود.

او افزود: گردشگری پایدار، تأثیر هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها بر اقتصاد گردشگری از محور‌های اصلی برنامه‌های علمی امسال است و بخش گردشگری سلامت نیز با رویکردی کاملاً علمی به این دوره اضافه شده است.

دبیر علمی و اجرایی سمپوزیوم با اشاره به طراحی سه نشست تخصصی در حوزه گردشگری سلامت، گفت: این نشست ها با هدایت غلامرضا قاضی‌پور، رئیس نظام پزشکی کیش و با حضور جمشید کرمانچی، رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت و جمعی از استادان و متخصصان برجسته کشور برگزار می‌شود.

بحرینی از مشارکت استادان شبکه متخصصان گردشگری فارسی‌زبان «شگرف» به سرپرستی پروفسور جعفر جعفری در برنامه‌های علمی خبر داد و گفت: جمعی از استادان و فعالان حوزه گردشگری کشور در این رویداد به ارائه مباحث تخصصی خواهند پرداخت.

او با اشاره به فراهم شدن امکان ثبت‌نام و حضور برخط در کارگاه‌ها و نشست ها افزود: علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند از وبگاه گردون برای شرکت حضوری یا برخط در برنامه‌ها ثبت‌نام کنند و به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر با مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش، دبیرخانه اکو و دانشگاه نوردیسک اعطا خواهد شد.

بحرینی از برگزاری مراسم افتتاحیه سمپوزیوم در ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۸ آبان در سالن خلیج فارس مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش خبر داد و گفت: این مراسم با حضور مدعوین داخلی و بین‌المللی و برنامه‌های فرهنگی و تخصصی برگزار می‌شود.