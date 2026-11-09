مجری طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از تعویض ۷۵۳۲ دستگاه کنتور معیوب، شناسایی و رفع ۲۵ مورد دستکاری کنتور و نصب بیش از ۹ هزار کنتور هوشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مجری طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفتگو از تعویض ۷هزار و ۵۳۲ دستگاه کنتور معیوب، شناسایی و رفع ۲۵ مورد دستکاری کنتور و نصب بیش از ۹ هزار کنتور هوشمند خبر داد.

محسن بخشایی افزود: اجرای این طرح تاکنون به احیا و صرفه‌جویی بیش از ۱۶ میلیون کیلووات ساعت انرژی و کاهش بیش از ۴ مگاواتی توان مصرفی شبکه منجر شده است.

وی گفت: تاکنون لوازم اندازه‌گیری ۱۲هزار و ۹۹۳ مشترک، آزمون و بازرسی شده و برای ۲۳ کنتور دستکاری شده، کنتور هوشمند نصب شده است.

مجری طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: در راستای بهینه‌سازی شبکه، حدود ۵ مگاوارخازن نصب و ارتقا یافته و ۲هزار و ۲۳ مشترک چاه‌ها و پمپ‌های آب کشاورزی نیز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

بخشایی با اشاره به اقدامات مقابله با مصارف غیرمجاز برق گفت: تاکنون ۷۶ مورد انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۷۶ مشترک دارای برق غیرمجاز به انشعاب دائم یا موقت تبدیل شده‌اند.

وی افزود: همچنین هزار و ۴۴۶ مورد محدودسازی بار از طریق تعویض فیوز انجام گرفته است.

مجری طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: با اجرای طرح مهتاب، تعداد مشترکان دارای انشعابات سنواتی در انتظار نصب، به هزار ۴۳۱ مورد رسیده است.

به گفته بخشایی طرح مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، هوشمندسازی شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار ادامه دارد و نتایج به‌دست‌آمده بیانگر اثربخشی اقدامات میدانی درارتقای بهره‌وری و پایداری شبکه برق استان است.