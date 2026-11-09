هفته دهم لیگ برتر انگلیس / لیورپول به مدعیان رسید، یونایتد در بحران

هفته دهم لیگ برتر انگلیس / لیورپول به مدعیان رسید، یونایتد در بحران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

برایتون ۲ - ۰ برنتفورد

ایپسویچ تاون ۱ - ۲ بورنموث

کریستال پالاس ۱ - ۳ لیورپول (گل‌های لیورپول: آلکسیس مک آلیستر در دقیقه ۴۰، فلوریان ویرتز ۵۴ و آلکساندر آیزاک ۸۹)

ساندرلند ۱ - ۰ چلسی

منچستریونایتد ۴ - ۴ آستون ویلا (گل‌های یونایتد: برونو فرناندش در دقیقه ۱۶ - پنالتی، یوری تیلِمانس ۴۴، یاشوا زیرکزی ۲ + ۹۰ و پاتریک دورگو ۶ + ۹۰)

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های برایتون با ۲۲، منچسترسیتی با ۲۱ و لیورپول با ۱۸ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.