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هفته دهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ برتر انگلیس با برتری لیورپول و شکست چلسی پایان یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
برایتون ۲ - ۰ برنتفورد
ایپسویچ تاون ۱ - ۲ بورنموث
کریستال پالاس ۱ - ۳ لیورپول (گلهای لیورپول: آلکسیس مک آلیستر در دقیقه ۴۰، فلوریان ویرتز ۵۴ و آلکساندر آیزاک ۸۹)
ساندرلند ۱ - ۰ چلسی
منچستریونایتد ۴ - ۴ آستون ویلا (گلهای یونایتد: برونو فرناندش در دقیقه ۱۶ - پنالتی، یوری تیلِمانس ۴۴، یاشوا زیرکزی ۲ + ۹۰ و پاتریک دورگو ۶ + ۹۰)
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیمهای برایتون با ۲۲، منچسترسیتی با ۲۱ و لیورپول با ۱۸ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.