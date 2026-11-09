کارشناس اداره کل هواشناسی اعلام کرد سامانه بارشی مستقر در استان تا عصر امروز دوشنبه فعال است و در برخی ساعات رگبار باران، رعد و برق و وزش باد به همراه دارد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: احتمال ریزش تگرگ در برخی مناطق استان وجود دارد و برای قلل و ارتفاعات نیز بارش پراکنده برف پیش‌بینی شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به عملکرد سامانه بارش‌زا از ابتدای بارش (روز پنجشنبه) تاکنون اظهار کرد: بیشترین میزان بارش مربوط به ایستگاه آوج با ۷۲ میلی‌متر بوده؛ در ایستگاه کوهین ۴۸ میلی‌متر و در شهر قزوین نیز ۴۶ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

وی جو استان را طی روز‌های سه‌شنبه تا پایان هفته نسبتاً پایدار پیش‌بینی کرد؛ تنها روز چهارشنبه با گذر موجی ضعیف از سطح منطقه، علاوه بر افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

همچنین کاهش دما که از دو روز پیش آغاز شده، بامداد فردا سه‌شنبه و روز چهارشنبه هم با توجه به وزش باد‌های شمالی و رخنه هوای سرد ادامه دارد.

بر همین اساس کمینه دما در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات به آستانه صفر و کمتر از آن خواهد رسید.