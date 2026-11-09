به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین دوره آموزشی ثبت و ساماندهی اموال موزه‌های شهرداری تهران، در راستای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ثبت اموال موزه‌ها در سامانه جام، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه با همکاری اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سالن نوروز این وزارتخانه برگزار می‌شود.

امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، با اشاره به ضرورت ساماندهی و مستندسازی اموال موزه‌ای اظهار کرد: اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره ثبت اموال موزه‌ها در سامانه جام، گامی مهم در مسیر ایجاد نظامی یکپارچه برای شناسایی، ثبت، مستندسازی و صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی مجموعه‌های موزه‌ای شهرداری تهران است.

وی افزود: این دوره آموزشی ویژه امین اموال موزه‌های شهرداری تهران و با هدف ارتقای دانش تخصصی، آشنایی با ضوابط و استاندارد‌های ثبت آثار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی اداره‌کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی برگزار می‌شود تا زمینه لازم برای ثبت دقیق و اصولی اموال موزه‌ای در سامانه جام فراهم شود.

قاسمی در پایان تأکید کرد: ساماندهی و ثبت نظام‌مند اموال موزه‌ای، علاوه بر تسهیل فرآیند مدیریت و نظارت بر مجموعه‌ها، نقش مؤثری در حفاظت، نگهداری و صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی شهر تهران خواهد داشت.