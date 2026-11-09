رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد: در سرشماری جدید اطلاعاتی از سواد، اشتغال، بیکاری، وضعیت مسکن و مصرف انرژی ثبت می‌شود که مبنای تصمیم گیری‌های آینده برای استان و هر شهر است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بازدید از ستاد سرشماری بهاباد با تأکید بر اینکه این دوره از سرشماری با دوره‌های گذشته متفاوت است و فراتر از شمارش جمعیت، به ثبت ویژگی‌های بنیادین نظیر سطح سواد، وضعیت اشتغال، بیکاری و مسائل انرژی می‌پردازد، تصریح کرد: پاسخ‌گویی دقیق و ثبت اطلاعات حتی یک‌نفر از افرادی که پیامک این طرح را دریافت کرده‌اند، برای نظام برنامه‌ریزی استان حیاتی و تعیین‌کننده است.

مجید دهقانی‌زاده در جمع دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی ستاد سرشماری بهاباد، با اشاره به اهمیت راهبردی آمار در نظام برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: کار بزرگ و بی‌نظیری که همکاران ما در این طرح ملی به سرانجام می‌رسانند، پایه‌گذار تصمیم‌بندی‌های کلان آینده است.

وی افزود: هر داده و آماری که از دل این میدان استخراج می‌شود، مفهوم عمیقی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، ویژگی‌های رفاهی خانوار‌ها و وضعیت مسکن دارد و به عنوان زیرساخت اصلی برنامه‌ریزی‌های آتی کشور به کار گرفته می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تأکید بر اینکه کار در این حوزه بسیار حساس و ظریف است، افزود: با توجه به اینکه این طرح بر اساس روش‌های نوین و نمونه‌گیری‌های دقیق انجام می‌شود، هر نمونه آماری که از منطقه به دست می‌آید، نماینده کل آن شهرستان و منطقه خواهد بود؛ بنابراین کیفیت جمع‌آوری اطلاعات و صحت‌سنجی آنها از درجه اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

دهقانی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رفع موانع اجرایی، دقت در پاسخ‌گویی به ابهامات احتمالی شهروندان و صیانت از محرمانگی اطلاعات آماری تأکید کرد و از تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندار، مدیران اجرایی و مأموران آمارگیر شهرستان بهاباد قدردانی کرد.

در این بازدید همچنین روند پیشرفت کار، مسائل فنی و آماری شهرستان بهاباد و هماهنگی‌های بین‌بخشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکار‌های لازم برای ارتقای کیفی فعالیت‌های ستاد سرشماری این شهرستان ارائه شد.