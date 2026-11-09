معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: روزانه ۲۹۰ تا ۳۰۰ تن مرغ در استان کشتار می‌شود که این میزان بیش از نیاز مصرفی بوده و بخشی از آن به استان‌های همجوار ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پرویز بستانچی افزود: در حال حاضر مشکلی در تامین گوشت مرغ استان وجود ندارد و میزان کشتار روزانه به‌مراتب بیشتر از نیاز مصرفی است.

وی با اشاره به ثبت ۳۶۱ تن کشتار مرغ در روز ۱۶ آبان‌ماه افزود: نیاز روزانه استان به گوشت مرغ حدود ۲۵۰ تن است که نشان‌دهنده مازاد تولید در این بخش است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در حال حاضر ۲ میلیون ۳۰۰ هزار ریال است، گفت: قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران به ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال می‌رسد.

بستانچی با اشاره به خسارت‌های واردشده به مرغداران در ماه‌های گذشته به دلیل کاهش قیمت‌ها اظهار کرد: مرغداران استان در این مدت متحمل زیان‌های قابل توجهی شدند و برای جبران و ترمیم خسارت‌های وارده، برنامه‌های مناسبی در دست اجراست که به‌زودی اعلام خواهد شد.

وی همچنین وضعیت جوجه‌ریزی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در ماه گذشته چهار میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است که این میزان، تامین گوشت مرغ استان در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند.