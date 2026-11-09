به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نوربخش داداشی گفت‌: بر اساس نقشه توزیع بارش تجمعی خراسان شمالی طی ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق شمالی استان به ویژه شهرستان راز و جرگلان و بخش‌هایی از مانه و سملقان به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر اساس این گزارش، میزان بارش در این مناطق بین ۱۶ تا ۲۵ میلی‌متر بوده، در حالی که در نواحی مرکزی، جنوبی و شرقی استان نظیر بجنورد، اسفراین، شیروان و فاروج، میزان بارش‌ها کمتر و در محدوده ۱ تا ۸ میلی‌متر گزارش شده است.

بررسی نقشه‌های پیش یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی امروز تا فردا صبح در استان است.

پدیده غالب در بعضی از ساعت‌ها وزش باد شدید و بتدریج افزایش ابر همراه با بارش باران و در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه گرفتگی پیش بینی می‌گردد.

اوج بارش‌ها در ساعت‌های بعدازظهر و بیشتر در رازوجرگلان و شمال بجنورد و شمال مانه و سملقان خواهد بود و فردا اوایل صبح در ارتفاعات بویژه ارتفاعات شمال شرق بارش پراکنده برف را خواهیم داشت.

فردا قبل ظهر جو پایدار و بتدریج کاهش ابر و کاهش دما و روز چهارشنبه آسمان در اکثر ساعت‌ها قسمتی ابری خواهد بود. روز پنجشنبه در ساعت‌های بعدازظهر با عبور امواج کم ارتفاع بیشتر در نوار جنوبی استان انتظار بارش‌های پراکنده باران همراه با افزایش باد را خواهیم داشت.

از لحاظ دمایی فردا با خروج سامانه بارشی و کاهش ابر و همچنین نفوذ سطح یخبندان کاهش نسبی دما را بیشتر در مناطق شرقی و ارتفاعات شاهد خواهیم بود.