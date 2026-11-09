ثبت ۳ هزار و ۱۸۳ پیام آبگرفتگی در سامانه ۱۳۷
رئیس سامانه ۱۳۷ گفت: همزمان با تداوم بارندگیها در تهران، سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران (۱۳۷) با ثبت و ارجاع ۳ هزار و ۱۸۳ پیام مرتبط با آبگرفتگی، روند رسیدگی به مسائل شهروندان را در مناطق ۲۲گانه دنبال کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
امیررضا جلالیفراهانی با اشاره به اصلاح فرآیند ثبت و دستهبندی پیامها افزود: «در راستای راهبرد ارتقای کیفیت رسیدگی و اقدام درست و بهموقع، تفکیک میان دو موضوع «آبگرفتگی» و «آبماندگی» در فرآیند ثبت پیامها مورد توجه قرار گرفته است تا درخواستهای نیازمند مداخله فوری، با دقت و اولویتبندی مناسب به حوزههای متولی خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه ارجاع شوند.
رئیس سامانه ۱۳۷ گفت: بر اساس دادههای ثبتشده نیز مناطق ۱، ۳ و ۴ بیشترین فراوانی پیامهای آبگرفتگی را به خود اختصاص دادهاند.