ثبت ۳ هزار و ۱۸۳ پیام آب‌گرفتگی در سامانه ۱۳۷

رئیس سامانه ۱۳۷ گفت: هم‌زمان با تداوم بارندگی‌ها در تهران، سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران (۱۳۷) با ثبت و ارجاع ۳ هزار و ۱۸۳ پیام مرتبط با آب‌گرفتگی، روند رسیدگی به مسائل شهروندان را در مناطق ۲۲گانه دنبال کرد.