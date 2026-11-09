بازار مصالح ساختمانی امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، با نوسان قیمت میلگرد، کاهش نرخ برخی محصولات تیرآهن و ثبات بهای سیمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت میلگرد در معاملات امروز روند یکسانی نداشت و برخی محصولات با کاهش و تعدادی دیگر با افزایش نرخ عرضه شدند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۴ هزار تومان کاهش، ۱۱۱ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت‌گذاری شد. میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز با افت ۲ هزار تومانی به ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید.

در مقابل، میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با افزایش ۵ هزار تومانی، ۱۱۷ هزار و ۸۲۰ تومان معامله شد. همچنین میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با ۴۵۰ تومان کاهش، ۱۱۳ هزار و ۹۰ تومان قیمت خورد.

در سایر معاملات، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان عرضه شدند.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۱۳ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین میلگرد آجدار A۲ ظفر بناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان در بازار معامله شدند.

کاهش نرخ در بازار تیرآهن

قیمت تیرآهن نیز در معاملات امروز در برخی محصولات کاهش یافت و تعدادی از مقاطع بدون تغییر قیمت عرضه شدند.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با افت ۲ هزار تومانی به ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسید. تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز کاهش ۲ هزار تومانی را تجربه کرد و با نرخ ۱۱۴ هزار و ۵۴۵ تومان معامله شد.

تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب با هزار تومان کاهش، ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت خورد. همچنین تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با افت ۵ هزار تومانی به ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان رسید.

در سایر معاملات، تیرآهن ۱۸ نرمال با نرخ ۱۲۱ هزار و ۷۲۷ تومان عرضه شد. تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان، تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۱۷ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان قیمت‌گذاری شدند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان معامله شد و تیرآهن یزد با هزار تومان کاهش، به ۱۱۷ هزار و ۷۲۷ تومان رسید.

ثبات قیمت سیمان در بازار

بازار سیمان عمده امروز در شرایط تثبیت قیمت قرار داشت و محصولات مختلف با نرخ‌های پیشین عرضه شدند.

سیمان پاکتی آبیک با قیمت ۲۵۵ هزار تومان، اصفهان ۲۵۰ هزار تومان و ارومیه ۲۸۰ هزار تومان در بازار عرضه شدند.

همچنین سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان، داراب ۲۵۵ هزار تومان و ساوه ۲۵۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

سیمان صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان و کرمان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان معامله شدند.

در ادامه، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، مازندران ۲۶۳ هزار تومان و هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان قیمت داشتند.