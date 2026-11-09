با نصب سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) برای پایش هوشمند ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی، مصرف فرآورده‌های نفتی در تربت حیدریه خراسان رضوی از ۱۶۷ میلیون لیتر به ۱۲۳ میلیون لیتر کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت حیدریه، گفت: این شیوه نظارتی علاوه بر کمک به شناسایی مصارف خارج از الگوی تعیین شده، امکان کنترل دقیق‌تر سهمیه‌ها، جلوگیری از انحراف احتمالی در مصرف و افزایش شفافیت در چرخه توزیع فرآورده‌های نفتی را فراهم کرده است.

احمد باقری، افزود: بر این اساس، حدود ۴۴ میلیون لیتر کاهش مصرف ثبت شده که معادل بیش از ۲۶ درصد از مصرف دوره مشابه سال گذشته است. این میزان کاهش، حاصل مجموعه اقداماتی است که با هدف اصلاح فرآیند تخصیص، شناسایی نیاز واقعی مصرف‌کنندگان و نظارت مؤثرتر بر نحوه استفاده از سهمیه‌های سوخت انجام شده است..

باقری اظهار کرد: مدیریت مصرف به معنای محدود کردن غیرضروری سهمیه واحد‌های فعال و مصرف‌کنندگان واقعی نیست، بلکه هدف اصلی، توزیع هدفمند فرآورده‌های نفتی و اطمینان از اختصاص سوخت متناسب با نیاز و فعالیت واقعی هر مصرف کننده است.

وی بیان کرد: به‌روزرسانی اطلاعات مصرف‌کنندگان، بررسی مستندات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی، زمینه استفاده بهینه از منابع موجود را فراهم می‌کند و مانع از آن می‌شود که سهمیه‌های تخصیصی بدون تناسب با فعالیت واقعی واحد‌ها مصرف شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت حیدریه، با اشاره به اهمیت تداوم این روند اظهار کرد: صیانت از منابع ملی، افزایش بهره‌وری در مصرف فرآورده‌های نفتی و ایجاد انضباط در نظام تأمین و توزیع سوخت، نیازمند همکاری مجموعه‌های مرتبط و استمرار نظارت بر عملکرد مصرف‌کنندگان عمده است.