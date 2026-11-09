رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو گفت: این سازمان ظرفیت استفاده از فناوری دوتریوم و روش‌های پیشرفته شناسایی مواد اولیه را برای ارتقای کیفیت و توسعه دانش فنی صنعت داروسازی دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد عالمی، با اشاره به ظرفیت فناوری‌های جدید در صنعت داروسازی گفت: یکی از روش‌های نوین در تولید برخی داروها، استفاده از عنصر دوتریوم به‌جای بخشی از هیدروژن در ساختار مولکول داروست. این تغییر در ساختار دارو می‌تواند بر نحوه جذب، تجزیه و ماندگاری آن در بدن تأثیر بگذارد.

وی افزود: در برخی موارد، استفاده از این فناوری ممکن است باعث شود دارو مدت بیشتری در بدن باقی بماند یا با دفعات مصرف متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد. البته این نتایج به نوع دارو و شواهد علمی مربوط به آن بستگی دارد و نمی‌توان یک نتیجه یکسان را به همه دارو‌ها تعمیم داد.

عالمی با تأکید بر اینکه بررسی فناوری‌های جدید دارویی باید هم‌زمان از نظر علمی و اقتصادی انجام شود، اظهار کرد: برای ارزیابی هزینه یک دارو، فقط نباید قیمت هر واحد آن را در نظر گرفت؛ بلکه باید هزینه مصرف دارو در طول دوره درمان، تعداد دفعات مصرف و میزان داروی مورد نیاز بیمار نیز بررسی شود. گاهی تغییر در ساختار دارو می‌تواند بر مجموع هزینه‌های درمان تأثیر بگذارد.

رئیس اداره مواد اولیه سازمان غذا و دارو در ادامه به اهمیت استفاده از تجهیزات و روش‌های جدید برای شناسایی مواد اولیه دارویی اشاره کرد و گفت: پیش از استفاده از مواد اولیه در تولید دارو، باید ماهیت و ویژگی‌های آنها با دقت بررسی شود. فناوری‌هایی مانند طیف‌سنجی رامان به شناسایی سریع‌تر و دقیق‌تر مواد کمک می‌کنند و می‌توانند توان آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت را افزایش دهند.

وی ادامه داد: تقویت تجهیزات آزمایشگاهی و به‌کارگیری روش‌های نوین بررسی مواد اولیه، علاوه بر کمک به تشخیص دقیق‌تر مواد، زمینه ارزیابی بهتر کیفیت و اطمینان بیشتر از سلامت فرآورده‌های دارویی را فراهم می‌کند.

عالمی با اشاره به ضرورت همکاری میان بخش‌های علمی، صنعتی و دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: توسعه فناوری در صنعت داروسازی تنها به تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود و به انتقال دانش، همکاری تخصصی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی نیز نیاز دارد. تقویت این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش وابستگی در برخی بخش‌های زنجیره تأمین مواد اولیه و افزایش توان تولید داخل کمک کند.

وی گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در ساخت دارو و شناسایی مواد اولیه، در کنار تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی، می‌تواند مسیر ارتقای کیفیت دارو‌های تولید داخل و توسعه توان علمی و فنی صنعت داروسازی کشور را هموارتر کند.