به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور گفت: آماری که در مقایسه با سال ۱۴۰۴ که بیش از ۱۵ هزار و ۱۰۰ فقره از این نوع تصادفات به ثبت رسیده، نشان‌دهنده تداوم یک الگوی خطرناک در معابر پایتخت است.

وی ادامه داد: علت اصلی این حوادث زنجیره خطا‌های انسانی و در رأس آن، بی‌توجهی به فاصله طولی ایمن و عدم تمرکز کافی به جلو عنوان کرد و از رانندگان خواست با رعایت چند نکته ساده، از تبدیل یک توقف ساده به یک حادثه زنجیره‌ای جلوگیری کنند.

سردار موسوی‌پور با تشریح آمار تصادفات چندوسیله‌ای پایتخت افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ فقره تصادف چندوسیله‌ای در تهران به ثبت رسیده است، در حالی که در سال ۱۴۰۴ شاهد ۱۵ هزار و ۱۰۰ فقره از این نوع حوادث بوده‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه تصادفات چندوسیله‌ای معمولاً در بزرگراه‌ها رخ می‌دهند گفت: وجه اشتراک تقریباً همه این حوادث، نادیده گرفتن اصول اولیه ایمنی و خطا‌های انسانی است که به صورت زنجیره‌ای تکرار می‌شوند.