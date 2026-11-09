پیکر دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش و استاد دانشگاه تربیت مدرس، امروز با حضور وزیر علوم، شاگردان، استادان، دوستان و جمعی از مسئولان در دانشگاه تربیت مدرس تشییع و پس از اقامه نماز، برای بدرقه همکارانش به ساختمان مرکزی وزارت آموزش‌وپرورش منتقل شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم تشییع پیکر دکتر علی‌اصغر فانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، صبح امروز در محوطه این دانشگاه برگزار شد. در این مراسم، پیکر فانی بر دستان شاگردان، استادان، دوستان و جمعی از حاضران در دانشگاه تربیت مدرس تشییع و نماز میت بر پیکر وی اقامه شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم حضور داشت و در کنار دانشگاهیان و همراهان، در آیین بدرقه این استاد دانشگاه شرکت کرد.

پس از برگزاری مراسم در دانشگاه تربیت مدرس، پیکر علی‌اصغر فانی برای حضور در آیین بدرقه همکارانش، به سمت ساختمان مرکزی وزارت آموزش‌وپرورش رهسپار شد.

قرار است جمعی از مدیران، کارکنان و فرهنگیان در ساختمان مرکزی وزارت آموزش‌وپرورش با وزیر اسبق این وزارتخانه وداع کنند.

علی‌اصغر فانی در دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش را برعهده داشت و در کنار فعالیت‌های اجرایی، سابقه تدریس و فعالیت دانشگاهی نیز داشت.



در این مراسم حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر اسبق آموزش و پرورش، وزیر علوم دکتر حسین سیمایی صراف، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، جمعی از معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش از جمله فرهادی، قاسمی، سلیمی، خراشادی زاده، بحیرائی، عبدالرضا فولادوند، یاوری و ... همچنین دکتر کلباسی مسجدشاهی سرپرست دانشگاه ملی مهارت، اعضای هیئت علمی دانشگاه، اساتید و دیگر مسئولان حضور دارند.

یادآوری می شود؛ مرحوم فانی دانش‌آموخته دوره دکترای رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت این دانشگاه بود.

در رزومه وی، مدیرکلی آموزش و پرورش کردستان در سال ۱۳۶۴، قائم مقام دانشگاه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های ۶۸ تا ۷۲، معاون فرهنگی بنیاد شهید در سال‌های ۷۲ تا ۷۶، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش در سال‌های ۷۶ تا ۷۷، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش در سال‌های ۷۷ تا ۷۸، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۷۷ تا ۸۰، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در سال‌های ۸۰ تا ۸۴، سرپرست وزارت آموزش و پرورش از ۸ شهریور ۸۴ تا ۱۸ آبان ۸۴، سرپرست دبیرخانه شورای تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه تربیت مدرس، مشاهده می‌شود.

فانی همچنین جوایزی مانند مدیر برگزیده ملی هشتمین جشنواره خوارزمی و مدیر عالی نمونه سومین جشنواره شهید رجایی را کسب کرده بود.