معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تیم کمپ سحر، قهرمان هفته نخست لیگ تکواندو آقایان جام خلیج فارس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هفته نخست رقابت‌های لیگ تکواندو آقایان جام خلیج فارس با حضور شش تیم، در سالن غدیر مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد و تیم کمپ سحر عنوان قهرمانی را به دست آورد.

در پایان این رقابت‌ها تیم کمپ سحر با ۴۱ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت.

تیم تجارت خودرو شاهوردی با ۳۸ امتیاز دوم شد و تیم کیش کورال نیز با همین امتیاز در رتبه سوم ایستاد.

تیم منتخب هیئت با ۳۱ امتیاز، میکامال با ۳۰ امتیاز و کیش نایک با ۲۴ امتیاز به‌ ترتیب جایگاه‌های چهارم تا ششم را کسب کردند.

رقابت‌های لیگ تکواندو آقایان جام خلیج فارس در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.