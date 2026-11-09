مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با اشاره به پروژه‌های در دست احداث ورزشی در میاندوآب گفت: با اجرای این پروژه‌ها سرانه ورزشی میاندوآب از ۷۴ به ۹۲ سانتی‌متر افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سجاد بیرامی در جلسه با فرماندار میاندوآب، از آغاز عملیات بازسازی و توسعه ورزشگاه آزادی این شهرستان در روزهای آینده خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده حدود ۱۷۰ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه ورزشگاه آزادی میاندوآب از مطالبات جدی مردم و جامعه ورزشی شهرستان است، افزود: با مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح در روزهای آینده آغاز می‌شود و بخش‌هایی از جمله سرویس‌های بهداشتی، محوطه ورزشگاه، پیست تارتان، سیستم روشنایی، صندلی‌گذاری، افزایش ظرفیت تماشاگران، ساختمان و بخش VIP بازسازی و تکمیل خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی همچنین از پیش‌بینی احداث زمین چمن مصنوعی و چند زمین ورزشی ساحلی در کنار ورزشگاه آزادی خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر این طرح‌ها، چند پروژه ورزشی در حوزه شهری و روستایی شهرستان نیز برنامه‌ریزی شده است.

بیرامی، بازسازی کامل سالن ۲۰۰۰ نفری میاندوآب را از دیگر برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه نیز به محض تأمین و تخصیص اعتبار وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی میاندوآب و معرفی قهرمانان ملی از این شهرستان، بر برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات داخلی و بین‌المللی پس از تکمیل سالن‌ها و زیرساخت‌های ورزشی تأکید و تصریح کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، زمینه پرورش و معرفی نسل جدیدی از قهرمانان ورزشی در میاندوآب فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان معرفی ظرفیت میاندوآب به‌عنوان «شهر دوچرخه ایران» را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: برگزاری همایش و پخش زنده آن از شبکه‌های ملی می‌تواند در معرفی این ظرفیت و جایگاه شهرستان مؤثر باشد.