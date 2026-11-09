به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ۱۰۱۰ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده بودند با حضور مقامات قضایی و اجرایی استان و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و به روش امحای فنی از چرخه بهره‌برداری خارج شدند.

بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، میزان مصرف برق این تعداد دستگاه ماینر بالغ بر ۴ هزار کیلووات‌ساعت بوده است که با امحای این تجهیزات و جلوگیری از بازگشت آنها به چرخه فعالیت، از تداوم مصرف غیرمجاز برق و تحمیل فشار مضاعف بر شبکه انرژی کشور جلوگیری شد؛ این میزان انرژی معادل مصرف برق ۱۰ هزار خانواده چهار نفره برآورد می‌شود.

امحای فنی این تجهیزات با هدف جلوگیری از استفاده مجدد و بازگشت آنها به چرخه فعالیت غیرمجاز انجام می‌شود؛ در این فرآیند، ابتدا اجزای مختلف دستگاه‌ها از جمله قاب و شاسی آلومینیومی، پاور، فن و سایر قطعات از یکدیگر تفکیک شده و سپس بخش‌های اصلی و قطعات مربوطه با روش‌های فنی، به‌گونه‌ای امحا می‌شوند که امکان استفاده مجدد از آنها وجود نداشته باشد.

این اقدام در راستای اجرای مأموریت‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق و غیرمجاز، صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و حمایت از منابع و زیرساخت‌های ملی و با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اجرایی استان انجام شد.