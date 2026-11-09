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اداره کل هواشناسی گیلان در پی بارش شدید باران و سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا، برای امروز دوشنبه ۱۸ آبان، هشدار سطح قرمز دریایی صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه دریای کاسپین امروز به شدت طوفانی است گفت: امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، سمت و سرعت باد در دریای کاسپین از جنوب غرب به شمال شرق و ۴ تا ۲۰ متر بر ثانیه است، و ارتفاع موج دریا نیز یک و نیم تا ۳ متر است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان نیز با توجه به این هشدار سطح قرمز دریایی اعلام آماده باش کامل به ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، شهرستانها صادر کرده است.
محمدعلی ویشکایی اعلام کرد: بر این اساس اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی شامل:
منع فعالیتهای تفریحی و شیلاتی
منع تردد قایقهای سبک و تفریحی، شناورهای نیمه سنگین و سنگین
منع ورود و خروج کشتیها به بنادر و تردد کشتیهای تجاری
اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم برای فعالیتهای ساحلی و فراساحلی
و فعالیتهای سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی لازم است.
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: این هشدار سطح قرمز دریایی برای امروز دوشنبه ۱۸ آبان است.