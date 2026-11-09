اداره کل هواشناسی گیلان در پی بارش شدید باران و سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا، برای امروز دوشنبه ۱۸ آبان، هشدار سطح قرمز دریایی صادر کرده است.

دریای کاسپین در گیلان به شدت طوفانی است، صیادان به دریا نروند

دریای کاسپین در گیلان به شدت طوفانی است، صیادان به دریا نروند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه دریای کاسپین امروز به شدت طوفانی است گفت: امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، سمت و سرعت باد در دریای کاسپین از جنوب غرب به شمال شرق و ۴ تا ۲۰ متر بر ثانیه است، و ارتفاع موج دریا نیز یک و نیم تا ۳ متر است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان نیز با توجه به این هشدار سطح قرمز دریایی اعلام آماده باش کامل به ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، شهرستان‌ها صادر کرده است.

محمدعلی ویشکایی اعلام کرد: بر این اساس اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی شامل:

منع فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی

منع تردد قایق‌های سبک و تفریحی، شناور‌های نیمه سنگین و سنگین

منع ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و تردد کشتی‌های تجاری

اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم برای فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی

و فعالیت‌های سکو‌های نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی لازم است.

اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: این هشدار سطح قرمز دریایی برای امروز دوشنبه ۱۸ آبان است.