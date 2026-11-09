به گفته رئيس اداره جنگل‌داري و جنگل‌کاري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان کرمانشاه از ابتداي امسال تا کنون بيش از دو ميليون اصله نهال در نهالستان‌هاي استان توليد شده است .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، از این میزان یک میلیون و ۴۷۵ هزار اصله نهال در نهالستان‌های دولتی و ۷۰۰ هزار اصله در نهالستان‌های خصوصی استان تولید شده است.

عبدالعلی جلیلیان افزود: کرمانشاه دارای دو نهالستان مادری سردسیری و گرمسیری است که نهالستان سردسیری در شهرستان اسلام‌آبادغرب و نهالستان گرمسیری در شهرستان سرپل‌ذهاب فعالیت می‌کند.

در نهالستان‌های سردسیری عمدتاً گونه‌های جنگلی شامل بلوط، بنه، زالزالک، بادام جنگلی، ارغوان و صنوبر و همچنین گونه‌های پارکی مانند افرا، زبان گنجشک، اقاقیا و توت تولید می‌شود و در نهالستان گرمسیری استان نیز گونه‌هایی از جمله اکالیپتوس، زیتون و انواع گونه‌های سوزنی‌برگ شامل سرو نقره‌ای، سرو تبری و کاج تهران تولید می‌شود.