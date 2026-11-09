به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی عسکری گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت عناصر مرتبط با قاچاق مواد مخدر، موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای یک باند سازمان‌یافته شدند.

وی ادامه داد: مأموران در عملیاتی پلیسی، سرکرده این باند و یکی از همدستانش را دستگیر کردند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، بیش از ۲۸ کیلوگرم هروئین کشف و یک دستگاه خودرو که به گفته پلیس برای جابه‌جایی مواد مخدر استفاده می‌شد، توقیف شد.

سرهنگ عسکری با تأکید بر ادامه برخورد پلیس با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر اعلام کرد که اقدامات برای مقابله با فعالیت این شبکه‌ها در پایتخت ادامه دارد.