طی دو سال گذشته ۴۲ مدرسه شبانه‌روزی به مجموعه مدارس سیستان و بلوچستان افزوده شده تعداد مدارس شبانه‌روزی این استان به ۲۴۲ واحد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان گفت: تعداد مدارس شبانه‌روزی عشایری از پنج به ۹ واحد افزایش یافته و تنها در سال گذشته ۴۹ مدرسه به مجموعه مدارس این حوزه اضافه شده است. همچنین نخستین هنرستان دخترانه عشایری تأسیس شد و تعداد هنرستان‌های این بخش از یک به ۱۵ واحد رسیده است.

رسول صفرزائی با اشاره به اقدامات حوزه آموزش‌وپرورش استثنایی افزود: ایجاد ۲۳ زمین چمن مصنوعی برای نخستین بار، راه‌اندازی نخستین مرکز اوتیسم در زاهدان با ساختمانی متناسب با نیاز‌های تخصصی این کودکان و توسعه مراکز آموزشی از جمله اقدامات این حوزه بوده است. همچنین تعداد مدارس استثنایی از ۸۵ به ۱۰۰ مدرسه و مراکز سنجش از ۳۵ به ۴۲ مرکز افزایش یافته است.

وی با ارشاره به کیفیت‌بخشی آموزش در کلاس‌های چندپایه ادامه داد: توزیع تلویزیون‌های تعاملی و هوشمند و واگذاری دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی کلاس‌های چندپایه به استان برای نخستین بار، از اقدامات مهم این حوزه بوده است.