مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان چالدران به ۳۱ نفر از سرنشینان گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

امدادرسانی به ۳۱ نفر از افراد گرفتار در محور‌های پوشیده از برف منتهی به چالدران

امدادرسانی به ۳۱ نفر از افراد گرفتار در محور‌های پوشیده از برف منتهی به چالدران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی گفت: با آغاز بارش برف در استان و متاثر شدن محورهای مواصلاتی شهرستان چالدران؛ از بامداد امروز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ تیم‌های عملیاتی هلال احمر به یاری حادثه دیدگان رفتند.

وی ادامه داد: در این عملیات، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان چالدران به ۳۱ نفر از سرنشینان ۱۸ دستگاه خودروی سواری و ۳ تریلی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

محبوبی گفت: امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در محورهای استان مشغول خدمت‌رسانی هستند.