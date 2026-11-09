قانون‌گذاران ارشد آمریکا اعلام کردند ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری، و استیون میلر، رئیس دفتر تازه منصوب‌شده کاخ سفید به همراه برخی شرکت‌های بزرگ، احتمالاً از اهداف تحقیقات کنگره خواهند بود.

قصد دموکرات‌ها برای تحقیقات درباره ماسک، میلر و شرکت‌های بزرگ آمریکایی

قصد دموکرات‌ها برای تحقیقات درباره ماسک، میلر و شرکت‌های بزرگ آمریکایی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، قانون‌گذاران ارشد آمریکا روز یکشنبه اعلام کردند ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری، و استیون میلر، رئیس دفتر تازه منصوب‌شده کاخ سفید به همراه برخی شرکت‌های بزرگ، احتمالاً از اهداف تحقیقات کنگره خواهند بود؛ تحقیقاتی که پس از در دست گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها در ماه ژانویه آغاز خواهد شد.

رابرت گارسیا، نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا و الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست که قرار است ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان و کمیته امور بانکی سنا را بر عهده بگیرند، در گفت‌و‌گو‌های تلویزیونی وعده دادند پس از پیروزی قاطع حزبشان در انتخابات میان‌دوره‌ای، نظارت و تحقیقات گسترده‌ای را در دستور کار قرار دهند.

در همین حال، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، اعلام کرد او و هم‌حزبی‌هایش از استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع (جنگ) آمریکا، حمایت خواهند کرد.

گارسیا که ارشدترین عضو دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان است، گفت: تحقیقات بر نقش ماسک در اخراج کارکنان دولت فدرال در سال گذشته، در چارچوب فعالیت‌های وزارت بهره‌وری دولت و همچنین نقش میلر در سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی ترامپ متمرکز خواهد بود.

گارسیا در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان گفت: «فکر می‌کنم نه تنها در کمیته ما، بلکه در کمیته‌های مختلف کنگره نیز علاقه زیادی به گفت‌و‌گو با آقای ماسک وجود دارد.»

وارن نیز گفت: برخی شرکت‌ها باید خود را برای تحقیقات کنگره آماده کنند، هرچند نام هیچ‌یک از این شرکت‌ها را مطرح نکرد.

وارن در گفت‌و‌گو با برنامه «فیس د نیشن» شبکه سی‌بی‌اس گفت: «اگر از طریق فریب دادن خانواده‌های آمریکایی و کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران سود کسب کرده‌اید، بهتر است خودتان را برای تحقیقات، آن هم تحقیقات جدی، آماده کنید.»

دموکرات‌ها میلر و هگست را در کانون توجه قرار می‌دهند.

میلر که گارسیا او را طراح سیاست مهاجرتی «وحشتناک و ناعادلانه» دولت ترامپ خوانده است، به سمت رئیس دفتر کاخ سفید ارتقا یافته است.

گارسیا در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان گفت: «استیون میلر در مرکز تصمیم‌گیری‌های مهم سیاستی دولت قرار دارد و به همین دلیل، نظارت و تحقیق درباره او کاملاً ضروری است.»

رأی‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه ضربه‌ای تاریخی به جمهوری‌خواهان وارد کردند؛ با این حال، مقامات و کارشناسانی که با خبرگزاری رویترز گفت‌و‌گو کرده‌اند، می‌گویند با حضور میلر در سمت رئیس دفتر کاخ سفید، انتظار می‌رود دولت ترامپ همچنان رویکرد تهاجمی خود در اجرای قوانین مهاجرتی را ادامه دهد، بر اختلافات فرهنگی دامن بزند و در برابر کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها هیچ عقب‌نشینی نکند.

سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی دولت ترامپ، که شامل عملیات‌هایی می‌شد که در جریان آنها دو نفر در ایالت مینه‌سوتا بر اثر تیراندازی مأموران فدرال جان باختند، به‌شدت نامحبوب شده است. نظرسنجی رویترز/ایپسوس در ماه اکتبر نشان داد که تنها ۳۷ درصد از آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در زمینه مهاجرت رضایت دارند؛ این رقم در زمان آغاز ریاست‌جمهوری او ۵۰ درصد بود.

جفریز که قرار است در ماه ژانویه ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده بگیرد، روز یکشنبه گفت دموکرات‌ها از طرح استیضاح هگست حمایت خواهند کرد؛ فرایندی در کنگره که می‌تواند به برکناری او از سمتش منجر شود.

توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی و منتقد ترامپ که پس از شکست در انتخابات مقدماتی امسال با حمایت ترامپ، در ماه ژانویه کنگره را ترک خواهد کرد، گفته است که به زودی مواد قانونی استیضاح هگست را دوباره ارائه خواهد کرد. جفریز اعلام کرد در حمایت از این طرح، «کاملاً موافق» است.

جفریز در گفت‌و‌گو با برنامه «این هفته» شبکه‌ای‌بی‌سی، با اشاره به نظارت وزیر دفاع بر جنگ نامحبوب ایران که ترامپ در ماه فوریه آغاز کرد و به افزایش شدید قیمت بنزین منجر شده است، گفت: «پیت هگست باید برکنار شود.»

جفریز افزود: «معتقدم حمایت بسیار گسترده‌ای از این قطعنامه وجود خواهد داشت.»

تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، روز یکشنبه با اشاره به تهدید برخی دموکرات‌ها برای هدف قرار دادن مقامات دولت و متحدان آنها در جریان تحقیقات کنگره، نشان داد که دولت ترامپ آماده رویارویی با دموکرات‌ها در کنگره است.

بلانش، که پیش‌تر وکیل شخصی ترامپ بوده است، گفت: «اگر این همان کاری است که رهبران جدید کنگره قصد انجام آن را دارند، ما آماده‌ایم. اگر در این دولت فعالیت می‌کنید، یک وکیل دارید؛ و آن وکیل من هستم.»