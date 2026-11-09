طرح توسعه بیمارستان تأمین اجتماعی ۱۲ بهمن شهرستان قدس، پس از رفع موانع اولیه، با پیشرفت فیزیکی ۲۴ درصد، در مسیر بهره‌برداری قرار گرفت تا پاسخگوی نیازهای درمانی شهروندان و بیمه‌شدگان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران گفت: طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی ۱۲ بهمن شهرستان قدس که بیش از یکسال است که عملیات اجرایی آن آغاز شده، در ابتدای مسیر با مشکلاتی مواجه بود که با پیگیری‌های مسئولان مرتبط شهرستانی و استانی مشکلات برطرف و هم اکنون پروژه ۲۴/۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خراسانی با اشاره به ضرورت توسعه بیمارستان تامین اجتماعی ۱۲ بهمن شهرستان قدس و افزایش سرانه‌های درمانی این شهرستان افزود: تمام مطالبات پیمانکار طرح تا کنون پرداخت شده و تلاش می‌کنیم طبق زمان بندی تا سه ماه آینده سقف‌های پروژه را احداث و بطور موازی در قسمت‌های مختلف با سرعت بیشتری طرح توسعه را پیش ببریم.

وی همچنین گفت: همزمان با رسیدن طرح به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، نسبت به خرید تجهیزات بیمارستانی اقدام خواهد شد تا در کمترین زمان بیمارستان آماده ارائه خدمات به شهروندان و بیمه شدگان تامین اجتماعی شود.

گفتنی است این طرح در ۷ طبقه و با زیربنای ۷۷۰۰ مترمربع در حال احداث است و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.