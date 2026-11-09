

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: روند کاهشی دمای هوا از امروز (۱۸ آبان) در خراسان جنوبی آغاز شده است و تا پایان هفته ادامه دارد.

لطفی افزود: انتظار داریم در روز چهارشنبه کاهش دما محسوس باشد و باعث وقوع یخبندان در مناطقی مثل سربیشه از صبح چهارشنبه و در مناطق سردسیر و مرتفع شمال شرق استان از صبح جمعه شود.

وی گفت: محافظت از محصولات برداشت شده و تسطیح در برداشت محصولات قابل برداشت را توصیه می‌کنیم.





کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: با توجه به الگوی نقشه‌ها و اختلاف فشار حاکم در نقشه‌های سطح زمین امروز و فردا هم گاهی افزایش سرعت وزش باد و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک قابل پیش بینی است، ضمن اینکه عبور متناوب امواج با دامنه کوتاه از جو استان تا اواخر هفته در برخی ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده را به دنبال دارد.

در شبانه روز گذشته سربیشه با ۸ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با ۳۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۶ و ۱۳ درجه سلسیوس ثبت شد.