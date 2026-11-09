حیدر دشتی‌پور از نصب ۲۱ هزار و ۹۲۵ تابلو و علائم ایمنی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در هفت ماهه گذشته، یک‌هزار و ۶۵۵ کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی و بیش از ۲ کیلومتر نیز روشنایی راه و تونل اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اظهار کرد: به منظور ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی؛ مجموعه‌ای از اقدامات ایمنی و حفاظتی در محور‌های مواصلاتی استان اجرا شده است.

حیدر دشتی‌پور افزود: طی هفت ماهه امسال، یک‌هزار و ۶۵۵ کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شده، ۹ کیلومتر نیوجرسی و پنج کیلومتر گاردریل نیز در مسیر‌های ارتباطی نصب شده است.

وی ادامه داد: در بخش علائم و تجهیزات ترافیکی نیز ۲۱ هزار و ۹۲۵ تابلو و علائم ایمنی و ۱۳۲ مترمربع تابلوی اطلاعاتی در محور‌های استان نصب شده است.

دشتی‌پور اجرای ۲ کیلومتر و ۵۰ متر روشنایی راه و تونل، نصب ۱۰۰ دستگاه چراغ چشمک‌زن و ۱۹ عدد سرعت‌کاه را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی راه‌ها طی این مدت عنوان کرد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی استان، ارتقای تجهیزات ایمنی و هشداردهنده، بهبود زیرساخت‌های حفاظتی و افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای را از اولویت‌های این اداره‌کل برشمرد.