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مناطق شرقی استان سمنان بیشترین بارش باران در شبانه روز گذشته استان سمنان را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در شبانه روز گذشته نردین ۱۷ میلیمتر، نگارمن ۱۶ میلیمتر، رضوان ۱۵.۱ میلیمتر و حق الخواجه ۱۵ میلیمتر باریده است.
در سایر مناطق استان سمنان کمتر از ۱۵ میلیمتر باران باریده است.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان هم درباره خسارتهای احتمالی فعالیت سامانه بارشی و وزش باد تا دوشنبه هشدار نارنجی اعلام کرد.
در این مدت تقویت فعالیت سامانه بارشی، در ارتفاعات و نواحی شمالی رگبار باران گاهی رعدوبرق و احتمال تگرگ، مه آلودگی در محورهای شمالی، احتمال رواناب و سیلاب نقطهای پیش بینی شده است.
ایرج مصطفوی افزود: کاهش نسبی دما بین۵ تا ۷درجه در روز دوشنبه۱۸ آبان هم دور از انتظار نیست.