معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر شناسایی مسائل اولویت‌دار استان، گفت: مسیر فعالیت پژوهشگران به سمت نیازهای واقعی آذربایجان غربی هدایت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خضر کاک درویش در جلسه شورای سیاست‌گذاری هفته پژوهش و فناوری آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان، گفت: می‌توان مسائل محوری استان را شناسایی و برای هر یک از آنها نیازهای پژوهشی مشخصی تعریف کرد تا پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مطالعات و تحقیقات خود را در جهت حل این مسائل هدایت کنند.

وی با اشاره به حوزه‌هایی همچون کشاورزی، مرزها، دریاچه ارومیه و معادن، خاطرنشان کرد: استان در حوزه‌های مختلف با مسائل و چالش‌های جدی مواجه است و پژوهش و فناوری باید در حل این مسائل نقش مؤثر داشته باشد.

کاک‌درویش یادآور شد: استان در سال گذشته توانست در زمره استان‌های برتر کشور در حوزه هفته پژوهش قرار گیرد که این موفقیت حاصل یک کار جمعی و تلاش همه دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با تأکید بر اهمیت پژوهش و فناوری در مسیر توسعه کشور و استان افزود: توسعه و پیشرفت جوامع بدون توجه جدی به علم، پژوهش و فناوری امکان‌پذیر نیست و اگر بخواهیم جایگاه استان را در عرصه‌های مختلف ارتقا دهیم، باید اهمیت ویژه‌ای برای پژوهش و فناوری قائل شویم.

معاون استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه هفته پژوهش نباید صرفاً به یک هفته در سال محدود شود، گفت: هفته پژوهش در واقع یک یادآوری و فرصتی برای جلب توجه دوباره جامعه، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اهمیت پژوهش است و فعالیت‌های پژوهشی باید در طول سال استمرار داشته باشد.

در ادامه رئیس دانشگاه ارومیه، نیز با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت از پژوهش و پژوهشگران، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی برنامه‌های هفته پژوهش باید ترویج و تقویت فرهنگ حمایت از پژوهش باشد و لازم است حمایت از پژوهش و پژوهشگران در سطح استان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

محمود رضازاد افزود: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان، تجلیل از پژوهشگران و فناوران و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت، جامعه و دستگاه‌های اجرایی است.