در کانادا چندین هزار نفر از دانشجویان مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های استان کبک، در اعتراض به ناامنی مالی که دانشجویان با آن مواجه هستند، اعتصاب خواهند کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش پایگاه اینترنتی نشریه کانادایی لودووار Le Devoir، ده‌ها هزار نفر از دانشجویان مؤسسات آموزشی (Cégep) و دانشگاه‌های استان کبک کانادا، در اعتراض به ناامنی مالی که دانشجویان با آن مواجه هستند، از روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد.

اصلاح کمک‌های مالی دانشجویی، کارآموزی‌های دارای حقوق و بودجه عمومی بهتر برای آموزش عالی را مطالبات اصلی این دانشجویان است. اعتصاب برخی از آنها پنج روز متوالی ادامه خواهد داشت.

در فاصله دوشنبه تا جمعه هفته آینده، دست کم بیش از ۵۰ هزار دانشجو اعتصاب خواهند کرد. انجمن‌های دانشجویی بیش از ۱۲ کالج و دانشگاه، دستورالعمل‌هایی را در این زمینه اعلام کرده‌اند. برخی از این اعتصاب‌ها یک یا دو روز طول خواهد کشید، اما برخی دیگر از ۹ تا ۱۳ نوامبر، به مدت پنج روز ادامه خواهند داشت. این امر به ویژه در مورد پنج انجمن اساتید در دانشگاه UQAM صدق می‌کند.

جنی دسروشه، مسئول ارتباطات دانشگاه کبک، به روزنامه لو دووار گفت: «انجمن‌های دانشجویی که در این اعتصاب مشارکت می‌کنند در حوزه‌های هنر، ارتباطات، آموزش، علوم انسانی، و علوم سیاسی و حقوق هستند.» انجمن دانشجویان علوم، ۱۳ نوامبر، یک روز اعتصاب برگزار خواهد کرد.

دانشگاه مونترال تأیید کرد: بیش از ۵۵۰۰ نفر از دانشجویانش از این دوشنبه به مدت یک یا چند روز اعتصاب خواهند کرد. به گفته سخنگوی دانشگاه، ژنویو اومیرا، این دانشجویان در ۱۷ رشته از جمله زیست‌شناسی، آموزش متوسطه، موسیقی و برنامه‌ریزی شهری ثبت نام کرده‌اند.

اقدامات مشابهی نیز در دانشگاه کبک در ریموسکی، در دانشگاه کنکوردیا، در حداقل چهار کالج مونترال و همچنین در کالج‌های دراموندویل، سن-ژروم و شربروک برنامه ریزی شده است.

سوفی بوشار، رئیس امور داخلی ائتلاف اتحاد دانشجویی (CRUES)، تأکید کرد این اقدامات در زمانی صورت می‌گیرد که ناامنی مالی دانشجویان رو به افزایش است. او با تاسف گفت: عادی نیست که مجبور باشم اینقدر به این فکر کنم که آیا می‌توانم از پس هزینه‌های دانشجو بودن بربیایم، در حالی که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که آموزش عالی را ترویج می‌دهد.

به همین دلیل است که انجمن CRUES، که در قلب این جنبش اعتصابی قرار دارد، خواستار اصلاح کمک‌های مالی دانشجویی است. از جمله موارد دیگر، این سازمان پیشنهاد افزایش مبلغ ارائه شده به دانشجویان و تسهیل شرایط لازم برای دریافت این حمایت مالی را می‌دهد، به ویژه برای اینکه این حمایت برای دانشجویان بین‌المللی و دانشجویان پاره وقت بیشتری قابل دسترسی باشد.

این جنبش همچنین قصد دارد کبک را تحت فشار قرار دهد تا در آموزش عالی، به ویژه برای بهبود زیرساخت‌های مؤسسات آموزشی (کالج ها) و دانشگاه ها، سرمایه گذاری بیشتری کند همچنین به این مؤسسات اجازه دهد تا کارکنان بیشتری استخدام کنند.

سوفی بوشارد با ابراز تاسف گفت: «ما شاهد کمبود شدید کارکنان پشتیبانی، چه در سطح کالج و چه در سطح دانشگاه هستیم. کمبود در همه جا وجود دارد که به طور مثال دسترسی به حمایت‌های روانی-اجتماعی را برای بسیاری از دانشجویان محدود می‌کند.

چندین اعتصاب که دهم نوامبر برگزار خواهد شد، بر تأمین کارآموزی‌های دارای حقوق برای همه شرکت کنندگان تمرکز خواهد داشت. لوئیک گویت، رئیس اتحادیه دانشجویی کبک، خواستار آن است که «با توجه به اینکه حزب کبکوا در مورد برخی کارآموزی‌ها [به‌ویژه در آموزش و بهداشت]تعهداتی داده است، آنچه ما می‌خواهیم این است که آنها به سرعت این وعده را عملی کنند سپس با پرداخت حقوق به سایر کارآموزی ها، فراتر بروند.

قرار است امروز صفوف اعتراضی در مقابل مؤسسات مختلف برگزار شود، که انتظار می‌رود به لغو بسیاری از کلاس‌ها منجر شود. با این حال، فدراسیون دانشجویان دانشگاه‌ها به روزنامه لودووار گفت که اثرات این اعتصاب بسته به مکان آن، متفاوت خواهد بود.

این فدراسیون با بیان اینکه نسبت به خواسته‌های دانشجویان حساس است، اظهار داشت: «مؤسسات آموزشی مسائل را به اطلاع دانشجویان خود می‌رسانند و همچنان به تداوم تحصیل توجه دارند.»

این فدراسیون در ایمیلی اضافه کرد: «ما به این امر واقف هستیم که مشکلات مالی می‌تواند ادامه تحصیل را به خطر بیندازد و امیدواریم که نگرانی‌های دانشجویان با روحیه گفت‌و‌گو شنیده شود.»

دانشجویان اعتصاب کننده از این فرصت برای شرکت در چند تظاهرات برنامه ریزی‌شده برای هفته آینده استفاده خواهند کرد. اعتراضات برای کارآموزی با حقوق برای ۱۰ نوامبر در مرکز شهر مونترال و همچنین در شربروک، چیکوتیمی و شهر کبک برنامه‌ریزی شده است.

تظاهرات بزرگ دیگری برای ۱۳ نوامبر در میدان ویکتوریا، مونترال برنامه ریزی شده است. به گفته سوفی بوشارد، انتظار می‌رود این تظاهرات دانشجویانی از مناطق مختلف استان را گرد هم آورد. او معتقد است: «دولت چاره‌ای جز رسیدگی به مسائل» و سرمایه گذاری مجدد در آموزش عالی نخواهد داشت.