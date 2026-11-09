ابوالفضل بهرآبادی از مازندران به اردوی تیم ملی جودو جوانان در بجنورد دعوت شد.

دعوت جودوکار مازندرانی به اردوی تیم ملی جودو جوانان

دعوت جودوکار مازندرانی به اردوی تیم ملی جودو جوانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اردوی آماده‌سازی تیم جودو پسران جوان از امروز به میزبانی استان خراسان شمالی آغاز می‌شود.

ابوالفضل بهرآبادی از مازندران به این مرحله از اردو دعوت شد تا به همراه دیگر دعوت شدگان، خودش را برای مسابقات پیش رو آماده کند.

اردوی آماده‌سازی تیم جودو پسران جوان، از امروزدوشنبه ۱۸ آبان در شهر بجنورد استان خراسان شمالی آغاز می‌شود و تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد.

اسامی جودوکا‌های دعوت‌شده به این اردو به شرح زیر است:

امیرعلی حاجیان فر (تهران)

سپهر نوروزی (تهران)

ابوالفضل بهرآبادی (مازندران)

امیرعباس رحیمی (خراسان رضوی)

علیرضا نیک سرشت (خراسان رضوی)

امیرحسین شهیدی (خراسان رضوی)

محمدپوریا بنائیان (خراسان رضوی)

امیرعلی کسرائی (خراسان رضوی)

شیرزاد اعتمادی (خراسان رضوی)

شایان اسکندری (خراسان شمالی)

کاوه قهرمانی راد (خراسان شمالی)

یونس شعبانی (خراسان شمالی)

مهدی اسماعیلی (خراسان شمالی)

حسن واحدی (خراسان شمالی)

جهانگیر ایزانلو (خراسان شمالی)

حسام سهرابی (خراسان شمالی)

میثم وحدانی (خراسان شمالی)

امیرعباس رحمانی (خراسان شمالی)

محمد امین اشرفی (قم)

ابوالفضل محمودی (مرکزی)

محمد محمدی بریمانلو به‌عنوان سرمربی هدایت تیم جودو جوانان پسر را بر عهده دارد و احسان بهرامیان و بهزاد وحدانی نیز به‌عنوان مربی در این اردو در کنار وی حضور خواهند داشت.